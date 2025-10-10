Magaly Medina arremetió contra Christian Domínguez en su programa, cuestionando abiertamente “¿por qué no le pides disculpas a tu hija por los momentos que no le diste?”, luego de que el cantante argumentara que resolvería el conflicto con la menor de forma interna. La ‘Urraca‘ no comprendió la postura del artista, quien según reveló, se escuda en que la situación “tiene muy afectados” a sus padres, hermanos y tíos, una justificación que para la conductora carece de sentido en una disputa paternal.

Medina fue contundente al señalar que los hombres y mujeres a veces “no sabemos darle el espacio y el lugar a la gente en nuestras vidas”, enfatizando que el problema central es entre él y su hija, no con su familia extensa. Añadió que la “familia nuclear” de Christian Domínguez está compuesta únicamente por su pareja, Karla Tarazona, y sus hijos, descartando a padres, hermanos o tíos de este núcleo esencial.

