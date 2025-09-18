Magaly explota contra Patricio Parodi luego de que el ‘comediante ‘guerrero’ afirmara sentirse utilizado por las mujeres. La ‘Urraca’, con su característico sarcasmo, ironizó sobre la supuesta victimización del ‘Pato’, soltando un contundente: “¡Pobre, es un objeto del deseo!… ¿Ni que fuera tan guapo y espectacular?” que dejó en claro su postura ante sus quejas. Esta reacción se produce en respuesta a las declaraciones de Parodi, quien había salido a aclarar públicamente que es amigo tanto de Onelia Molina como de Mario Iribarren, pidiéndole a Rosángela Espinoza que dejara de inventar historias “sin pies ni cabeza” sobre un supuesto affair con la odontóloga.

Vea también: Rosángela Espinoza y Onelia Molina protagonizan BRUTAL pelea en vivo: ¿Celos por Patricio Parodi?

El origen de la polémica se remonta a los comentarios de Rosángela, quien deslizó la posibilidad de que Parodi y Onelia Molina se habrían besado, una insinuación que amenazaba con dañar la relación de ella con Mario Irivarren. Frente a esto, el ‘Pato’ adoptó una postura conciliadora pero firme, rogando que no lo involucraran en dramas ajenos para evitar generar incomodidad y negativity en redes sociales.

