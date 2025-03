Christian Domínguez, que no es hijo de Gisela ni hermano de Ethel Pozo, sin embargo, la nariz más descarada de todo Chollywood quiere tener la puertita abierta ahí para volver al canal de Pachacamac donde la ex reina del mediodía es quien decide su incorporación o no.

“No voy a permitir que le falten el respeto a Ethel y tampoco a Janet”, manifestó enérgico el cumbiambero, ante la sorpresa de sus compañeras.

“Mira cuanta gente terminó la universidad y no ha hecho nada con su título y con su carrera. Desgraciadamente, es así, el talento no viene con tu título universitario”, comentó Magaly Medina.

