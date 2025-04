Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Para la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, esta relación nunca tuvo futuro y es que el futbolista no había superado su separación con Melissa Paredes cuando inició un romance con la empresaria, con quien tiene una hija.

“Yo siempre les digo y no es que quiera pincharles el globo, pero casi todos los psicólogos pueden coincidir en eso, la mayoría de relaciones que empiezan como ‘el clavo’, no llegan a buen puerto ni a buen final, porque en determinado momento la persona ya sale de ese proceso que estaba afrontando y dice: ‘¿y qué estoy haciendo acá con esta persona?'”, opinó la ‘urraca’.

Magaly Medina además recordó la vez que Ale Venturo se quejó porque Rodrigo Cuba era frío con ella. “Veían ustedes como en algunos TikToks que hacían, se sacaban en cara cosas, ya ni siquiera lo podían disimular. Ella le decía: ‘tú eres frío, no eres romántico, no muestras tus sentimientos’, pero no. No, Alexandra, no es que no sea romántico, no es que no te haga muestras de amor, es que no quería hacerlas contigo“, indicó.

En ese sentido, aconsejó a la empresaria. “En algún momento se volverá a enamorar y vas a ver ahí cómo será de meloso, romántico y detallista, porque es así, sencillamente no lo quería hacer contigo, no le provocaba y las mujeres y los hombres tenemos que aprender a leer esos detalles, esos entrelíneas, es fácil. A las mujeres nos es un poco más fácil porque somos sumamente intuitivas, nos damos cuenta, entonces es mejor abrirle la puerta al ‘Gatito'”, agregó.

Ale Venturo reclama a Rodrigo Cuba

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, Ale Venturo mostró su disconformidad por la forma de ser de Rodrigo Cuba. “Soy romántico, pero uno tiene golpes en la vida que te hace ser un poco más frío de la cuenta”, se defendió el futbolista. “Por favor, yo también he pasado 80 cosas“, le reclamó ella.

