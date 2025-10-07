Pamela López encara a Christian Cueva por vender el ‘depa’ que, asegura, fue comprado para su hija, tras revelarse que la operación se cerró por solo $40,000, una cifra que Magaly Medina calificó de “ganga” en su programa. La propiedad, adquirida originalmente en $130,000 cuando ya había nacido su primera hija y con el acuerdo verbal de que sería para la menor, había despertado el interés de una inquilina el año pasado, quien ofreció $160,000. Sin embargo, ‘Aladino‘ rechazó esa oferta por considerar que el precio mínimo debía ser $180,000, lo que hace más sospechosa la venta final por una suma cuatro veces menor.

Pamela López sospecha y tilda la transacción de “ficticia”, argumentando que es una estrategia legal para despojarla a ella y a sus hijos de los bienes que les corresponden durante el divorcio. Esta maniobra, según la denuncia de la influencer, busca transferir activos a nombre de terceros antes de la división de bienes de la sociedad ganancial, perjudicando directamente el patrimonio destinado a sus tres hijos.

