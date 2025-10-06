Magaly Medina cuestiona a Gustavo Salcedo por sus amenazas a Christian Rodríguez, preguntando públicamente “¿qué culpa tienen la pareja y el hijo?” del productor. La ‘Urraca’ expresó en su programa su incomprensión ante la actitud del esposo de Maju Mantilla, quien dirige toda su ira hacia el productor televisivo, exigiéndole disculpas públicas. La presentadora señaló la contradicción en la reacción de Salcedo, quien actuaría de manera similar a “muchas mujeres engañadas” que no reclaman al cónyuge infiel sino a la amante.

Vea también: Nicola Porcella niega sus raíces peruanas: “Mi sangre es mexicana”

Magaly Medina estableció un paralelo con el caso de Melissa Paredes, otra figura del espectáculo que “buscó lo que no encontraba en su hogar” con alguien con quien trabajaba, mientras recordó que Christian Rodríguez también mantenía una relación estable y tenía un hijo, haciendo aún más cuestionable que sea el único foco de las amenazas de Salcedo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO