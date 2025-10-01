Magaly Medina se pronunció luego de las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien intentó justificarse por la agresión a Christian Rodríguez. Según el esposo de Maju Mantilla, él solo buscaba una disculpa por parte del productor y esta es una situación “que a cualquiera en su posición le podría haber pasado”.

“Él habla como si todo el mundo inventara cosas cuando estamos viendo todas las imágenes. (…) La otra persona podrá tener su grado de responsabilidad en lo que hubo o no hubo con Maju Mantilla, pero nada ameritaba ese comportamiento bochornoso, ese comportamiento brutal que tuvo Gustavo Salcedo”, opinó Magaly Medina.

En ese sentido, cuestionó la versión de Gustavo Salcedo. “A mí no me va a venir a decir pues que fue a buscar una disculpa, o sea, diciendo que él es la víctima en una situación donde él no es la víctima. En esta agresión, no es la víctima de nada y apela a ese sentimiento machista de los hombres. Dice: ‘Por supuesto que mucha gente me va a entender’. Claro, hay mucho feminicida acá que te puede entender tal vez”, agregó.

Finalmente, pidió reflexionar sobre los casos de feminicidio en nuestro país. “Hay hombres que van y matan a sus esposas por haberles descubierto una infidelidad. Estos crímenes pasionales, que llamamos feminicidio, existen todos los días en nuestro país, Gustavo Salcedo. Entonces tu actitud justamente no va de acuerdo a todo lo que estamos tratando de reeducar en la mentalidad de los hombres y de las mujeres de nuestro país. No a la violencia contra la mujer”, finalizó.

