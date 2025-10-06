Jazmín Pinedo y Gino Assereto celebraron la primera comunión de su hija y sorprendieron al poner como padrino al novio uruguayo de la ‘chinita’. Magaly Medina no ocultó su sorpresa al tratar el tema en su programa y consideró que la pareja debió elegir a alguien más para acompañar a si hija en este sacramento.

“¿Puso de padrino de la primera comunión a su nuevo novio? ¿Y qué tal si no progresa la relación y terminan? Ella querrá seguir teniendo algún tipo de lazo familiar y por eso lo hizo padrino, ¿no? Porque un padrinazgo lógicamente tiene que trascender el tiempo y las relaciones. ¡Qué arriesgada! ¿Por qué no pone a un primo, alguien cercano o un amigo?”, señaló la ‘urraca’.

Magaly Medina además cuestionó que Jazmín Pinedo haya elegido a su novio como padrino pese a lo joven que es su relación. “Ni siquiera es tu esposo, es solo tu novio y vive a la distancia. Creo que a veces estos padrinazgos para algunos son un saludo a la bandera nomás, ponen al que está a la mano”, agregó.

