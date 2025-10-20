Magaly Medina se refirió al comunicado de ruptura que Melissa Klug publicó y luego borró, señalando que “la ira es muy mala consejera”. La conductora de “Magaly TV La Firme” destacó que estos textos se redactan de forma meditada, ya que, como ella misma ha experimentado, se publican cuando la decisión es firme.

Vea también: Hija de Christian Domínguez: “Si él decide ser buen padrastro para gente que no son sus hijos, es su decisión”

La ‘Urraca‘ advirtió que tomar decisiones bajo emociones fuertes, como la impulsividad, puede llevar al arrepentimiento. Aconsejó, basándose en lo que expertos recomiendan, que una separación debe manejarse con serenidad y no con cólera.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO