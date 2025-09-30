Magaly Medina se pronunció en su programa sobre las últimas declaraciones de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Como se sabe, el presentador argentino señaló, en una reciente entrevista, que fue un error anunciar públicamente su ruptura con la peruana, mientras que ella indicó que todo se trató de una “discusión de pareja”, dejando entrrever que estan juntos nuevamente.

“Él la termina y luego dice: ‘bueno sí, claro, yo creo que exagere’, pero en ningún momento dice que han vuelto; sin embargo, ella ahí da entender que han vuelto, aunque al final quiere arreglarla diciendo: ‘no voy a decir si estamos juntos o separados’. Si estás seguro de lo que tienes, puedes decir si estan juntos o no. Es tan fácil y tan sencillo”, señaló la ‘urraca’.

Para Magaly Medina, ambos estarían procurando no afectar la segunda temporada del reality de Marcelo Tinelli, donde Milett Figueroa iba a participar. “Lo que pasa es que también está el reality de por medio y a ellos dos les interesa mucho mantener la atención del público. Acuérdense que la primera temporada de ese reality no fue lo que todos pensaron, no tuvo el enganche necesario, entonces ahora quieren meterle todo el punche para que funcione”, agregó.

Finalmente, recordó que Milett Figueroa actualmente lo tiene trabajo en Argentina. “Esto es lo único que tiene y si su término con Marcelo tiene que ver con su desempeño, con seguir en el reality, pues ella va a hacer todo lo posible por agarrarse a ese reality a como de lugar, todo sea por el show, todo sea por el rating”, afirmó.

