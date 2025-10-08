Magaly Medina responde a Nicola Porcella por afirmar que en Perú le “cerraron las puertas”, recordándole que “tuvo muchas oportunidades”. La controversia estalló cuando el actor, durante una constelación familiar en televisión, declaró que su sangre “no es peruana, sino mexicana”, un comentario que generó una ola de críticas. Ante el rechazo, Porcella publicó una extensa carta abierta en sus redes sociales, donde, según Medina, se victimiza y culpa a la televisión peruana por su decisión de buscar nuevos rumbos, argumentando que México le abrió las puertas que Perú supuestamente le negó.

Vea también: Magaly Medina: “Gustavo Salcedo le contó a mi reportero cómo George Slebi le pidió disculpas”

La conductora aprovechó para hacerle un “breve recordatorio” de las razones por las que su carrera enfrentó obstáculos en el país, insinuando que el famoso”nunca aprende de sus errores”. Medina cuestiona que Porcella no asuma la responsabilidad por sus actos pasados, los cuales habrían influido en las oportunidades que recibió.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO