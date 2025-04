En redes sociales comenzaron a llamar a Olenka Mejía como “la sembradora” tras el ampay con Piero Quispe, mientras varios opinólogos, incluido Bruno Cabaza, victimizan al futbolista como si fuera “inocente o engañado”. Magaly Medina replicó esta postura, señalando que “no todo se siempre o no todo se paga”, cuestionando por qué se minimiza el daño a la pareja oficial de Quispe. Influencers han sugerido que el encuentro pudo estar “armado”, aunque otros recuerdan que “que no sea sembrado no significa que no sea mentira”.

El debate sigue escalando, dividiendo a los usuarios entre quienes defienden a Quispe y quienes exigen responsabilidad. Medina insiste en que la víctima real es la novia del jugador, mientras los seguidores de Olenka la acusan de intentar dañar su imagen.

