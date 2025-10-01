Magaly Medina se pronunció en su programa sobre los rumores respecto a su salida de la televisión. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ dejó en claro que seguirá a la cabeza de su equipo y permanecerá en ATV y aprovechó para responder a sus “haters”.

“Nos despedimos, pero no se preocupe, nos vemos mañana y nos vemos pasado. No me voy de la tele aún, no me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria, aquí estoy todavía. Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del dj, pero eso no quiere decir que me vaya a largar, me iré cuando quiera”, agregó.

