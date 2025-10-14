Magaly Medina se pronunció en su programa sobre los rumores que señalan que tendría material comprometedor sobre Rosángela Espinoza y el nuevo presidente, José Jerí. La ‘urraca’ calificó como “irresponsables” las especulaciones y aclaró que no tiene nada que pueda vincular al jefe de Estado con la ‘chica selfie’.

“Me parece absolutamente absurdo. Hay mucha gente que comienza a difundir noticias fake, falsas desde todo punto de vista diciendo que Magaly tiene material que va a difundir en su programa sobre Rosangela con el presidente. Cuando yo tengo algo, lo digo, no lo guardo y lo desembucho todo, pero no tengo ningún tipo de ese material y yo no sé a quién se le ocurre irresponsablemente decir eso”, afirmó.

La ‘urraca’ además se refirió a la fotografía en la que José Jerí aparece con Rosángela Espinoza. “Si es que ahora tenemos un presidente que le gusta la farándula, bueno pues hace mucho tiempo que los políticos, como los jugadores de fútbol, se interrelacionan y no sería nada de extrañar. (…) Pero de que yo tenga imágenes que puedan hablar sobre esa relación, nada, no tengo nada”, indicó.

Cuestiona rumores

Además, pidió ser más responsables con lo que se dice en redes sociales. “Ni siquiera había escuchado que habría una amistad, ni lo escuché ni lo tengo, así que dejen de decir sonceras. A veces hay muchos en redes sociales que cogen el rumor de la calle, agarran cualquier cosa que escucharon y lo dan como información firme”, criticó.

En ese sentido, criticó a aquellos ‘streamers’ que esparcen rumores sobre su programa. “Solamente hablan porque tienen boca, dicen cualquier soncera y luego se lavan las manos y como son inimputables, nadie les va a mandar una carta. Lo que dicen realmente queda ahí como los chismes de las cuadras de vecinos, esos chismes que nunca llegarán a ser nada”, indicó.

