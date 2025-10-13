Magaly Medina se pronunció en su programa sobre las fuertes declaraciones de la hija de Christian Domínguez contra él y Karla Tarazona. Para la ‘urraca’, el cumbiambero cometió un error al responderle a la menor de edad en televisión nacional y debió manejarlo de otra forma.

“Camila Domínguez tiene 16 años y, sin duda alguna, está en una etapa rebelde donde se está enfrentando públicamente a su padre y a la pareja de este, Karla Tarazona. A veces los chicos a cierta edad quieren o reclaman un poco de atención, esta es su manera”. (…) A veces las hijas mujeres no les cae la nueva pareja del papá y siempre van a estar un poco celosas de la mujer que ocupa un lugar primordial privilegiado en la vida de su padre, así es a veces”, comentó Magaly Medina.

Asimismo, Christian Domínguez solo estaría provocando que el problema escale. “Su padre que es el adulto tendría que entender que mientras más importancia pública le dé, está alentando el comportamiento rebelde de ella. Ahí el que cometió el error fue Christian Domínguez al responderle públicamente en su programa de televisión, que si bien es cierto no lo ve nadie, igual tiene repercusión en redes sociales”, agregó.

Finalmente, le aconsejó tratar el tema en la interna. “Debió consultar con un psicólogo y es que él no sabía cómo contestar para aplacar esta situación porque el adulto es él definitivamente y mientras más le siga contestando la pradera se seguirá encendiendo. No ha aprendido Cristian Domínguez que a veces para contestar hay que saber (hacerlo) y que a veces mejor respuesta a todo es el silencio”, opinó.

