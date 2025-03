Magaly Medina mostró en su programa las graves acusaciones contra el cantante de ‘Combinación de la Habana’ por parte de su aún esposa y no dudó en aconsejar a Pamela López. Como se sabe, Paul Michael tiene dos denuncias de agresión y no estaría cumpliendo con la manutención de su hija.

“Parece que Pamela López sigue casi a ciegas consiguiendo salientes, ¿no? Porque miren el historial de este hombre. Su esposa -porque todavía no se han divorciado- miren de todo lo que se queja, no solo lo he hecho acá en este programa, lo ha hecho en todos los programas que la han querido escuchar. Ella está bastante fastidiada porque él no le está pasando (manutención)”, opinó la ‘urraca’.

En consideración de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, Pamela López estaría repitiendo patrones. “Cuando tú no te has recuperado, todavía no te quieres lo suficiente, no has trabajado en tu amor propio, no has trabajado en tu empoderamiento personal, no has trabajado en las cosas necesarias que tienes que trabajar, sigues atrayendo este tipo de hombres”, agregó.

Finalmente, la ‘urraca’ comparó al cantante de Combinación de la Habana con el popular ‘Aladino’. “Es casi, casi un Cueva, pero más joven y más guapo claro, pero la misma cosa. Acá tampoco estamos para decirle a la gente cómo tiene que comportarse, pero lo que vemos es lo que criticamos, acá sí juzgamos”, opinó.

