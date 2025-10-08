Magaly Medina advierte a Nicola Porcella por victimizarse, lanzando una contundente frase: “No me fastidies porque sacamos el historial”. La ‘Urraca’ responde así al actor, quien en sus redes sociales se defendió de las críticas por decir que su “sangre es mexicana”, argumentando que era un “niño inmaduro” que cometió errores y que ahora la gente “vive del morbo” para atacarlo. Frente a esta justificación, Medina fue clara al afirmar que Porcella no era un niño, sino un adulto que sabía lo que hacía, recalcando que la madurez consiste precisamente en asumir las responsabilidades de los actos públicos.

Vea también: Magaly Medina a Nicola Porcella por decir que en Perú le "cerraron las puertas": "Tuvo muchas oportunidades"

La presentadora cuestiona su victimismo, recordándole que, cuando trabajó en el programa “Esto es Guerra“, también formó parte de un espacio que, según ella, vendía morbo con los detalles de su relación con Angie Arizaga. Medina sostiene que, lejos de ser un ataque, se trata de recordar la vida que él mismo no supo manejar, especialmente cuando se refiere a agresiones verbales que fueron hechas públicas.

