Magaly Medina, al ver cómo Christian Cueva negaba a Nadeska Widausky no duda en calificarlo como “un mentiroso patológico”, luego de que la modelo revelara detalles de su aventura con el futbolista en El Valor de la Verdad que tuvo un romance con ‘Aladino’ mientras él estaba casado con Pamela López, un affaire que se desarrollaba en reuniones y juergas en departamentos y hoteles.

El punto de quiebre llegó cuando Pamela López descubrió las conversaciones y le reclamó a su entonces pareja, quien respondió negando conocer a Nadeska. “No sé quién es”, le dijo Cueva a Pamela, quien le increpaba el por qué borraba los mensajes si no escondía nada.

