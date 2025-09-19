La conductora Magaly Medina cuestionó en su programa el nuevo reto extremo de Esto es Guerra, donde encierran a concursantes como Valentino y Josi Martínez en una cápsula de acrílico con animales. La también llamada ‘Urraca‘ mostró preocupación ante la posibilidad de que estos jóvenes sufran ataques de pánico o ansiedad al enfrentar fobias a serpientes, lagartijas y ratones, pues destacó que no todos pueden controlar el miedo a ciertos animales.

Vea también: ¡Pareja dispareja! Neutro revela que tiene casi un año saliendo con Mayra Goñi

Medina observó las reacciones de Rosángela Espinoza y Diego Chávarri, quienes visiblemente nerviosos tapaban sus ojos para evitar ver a los animales. La experta en espectáculos ironizó sobre la dificultad de responder preguntas de cultura general bajo tal estrés, aunque supuso que los reptiles deben estar debidamente controlados para evitar accidentes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO