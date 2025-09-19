Magaly Medina arremete contra Maju Mantilla cuestionando en qué momento la exreina de belleza ha negado explícitamente el romance con su productor Christian Rodríguez, señalando que solo lo ha obviado estratégicamente en sus declaraciones. La ‘Urraca’, en su programa, analizó el mensaje de despedida de Mantilla, quien agradeció a la productora general pero omitió deliberadamente mencionar a Rodríguez, quien es su productor inmediato y con quien trabaja “codo a codo” diariamente.

Vea también: Magaly Medina tras renuncia de Maju Mantilla por escándalo de infidelidad: “Con esta decisión el más feliz es el marido”

Esta omisión, para Medina, es enormemente reveladora y asevera las sospechas, pues bajo el principio de que “si no la debe, no la teme”, una persona inocente hubiera incluido su nombre para despejar dudas. La ‘Urraca’ critica que esta estrategia de evasión no pone fin a la “comidilla”, sino que por el contrario, la intensifica, privando al público de verla como un ser humano que reconoce sus errores y los enmienda con honestidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO