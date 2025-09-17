Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer por su canción contra Leslie Shaw, calificando la estrategia como “dispararse a los pies”. La ‘Urraca’ cuestiona abiertamente el asesoramiento de la ex ‘Alma Bella’, afirmando que esta polémica no le hará llenar conciertos sino que evidencia “envidia” hacia ‘La Barbie de la Cumbia’. Medina destaca que Shaw es actualmente la cantante más cotizada, al punto que los grupos musicales se pelean por trabajar con ella, lo que convierte la crítica de Soifer en un contraproducente reconocimiento de su éxito.

Vea también: Michelle Soifer dedica FUERTE canción a Leslie Shaw: “Ni con Thalía pudiste sobrevivir”

Magaly añade que ambas artistas tienen edades similares, 35 y 36 años, ironizando sobre el intento de Soifer de descalificar a su colega cuando ambas pertenecen a la misma generación. Medina recuerda que el mejor momento profesional de Soifer fue durante su participación en “Esto es Guerra” y su relación con Erick Sabater, sin haber alcanzado después similar notoriedad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO