Magaly Medina aterriza a Doña Marthita al señalar que “cree que su hija es la gran maravilla del universo”, una frase con la que la conductora responde a la defensa férrea que la madre de Milett realiza constantemente. La ‘Urraca’ describió a doña Marthita como un “sabueso” que “saca las garras” cada vez que alguien se refiere a su hija, a quien considera una actriz de premiación Oscar. Sin embargo, Medina cuestiona esta percepción al preguntarse dónde están las películas protagónicas que, según doña Marthita, Milett habría filmado en Los Ángeles, Dubai y España.

Vea también: ¿No estaba embarazada? ‘Prima’ de Josimar sorprende al hacerse cirugía en el rostro

Magaly Medina reconoce que, si bien Milett Figueroa tiene talento y ha forjado una trayectoria, esta ha sido “inconstante”, con participaciones en realities y papeles menores como el que tuvo en la adaptación de “Pantaleón y las visitadoras”. La presentadora argumenta que, a diferencia de actrices con carreras sólidas y reconocibles, la hija de doña Marthita no tiene un historial que justifique tal nivel de elogio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO