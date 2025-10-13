Magaly Medina chotea la invitación de Marcelo Tinelli con un contundente “tú invita a Gisela, yo paso”, luego de que el productor argentino manifestara su intención de tomar un café con ella. La ‘Urraca’ aseguró en su programa que, desde que conduce este espacio, prefiere mantenerse al margen de las personas que comenta, porque cuando ya conoces a alguien “es como que tiene cierta simpatía”.

Vea también: Milett Figueroa se niega a besar a Marcelo Tinelli ante la prensa, pero al final lo hace: “El circo no”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ argumentó que Tinelli “pertenece a una farándula tan lejana de lo nuestro como la argentina”, destacando que en Perú no existe la costumbre de compartir café con famosos a los que se critica. Medina, quien es conocida por su imparcialidad mordaz, desestimó cualquier estrategia para suavizar sus comentarios, afirmando que su crítica hacia él y Milett Figueroa continuaría “igualito nomás”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO