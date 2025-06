Magaly Medina se pronunció luego de las declaraciones de Jessica Newton, quien le agradeció públicamente por la forma como tocó el caso de Carlos Morales, padre de tres de sus hijos. Al respecto, la conductora de ‘Magaly TV, la firme dejó en claro que su análisis y comentarios estuvieron guiados por la objetividad y el conocimiento que tenía del entorno, pero descartó una reconciliación.

“Solo fui estrictamente profesional, pues creo que si fuiste amigo de alguien y conoces parte de esa realidad puedo opinar con cierto conocimiento”, afirmó Magaly Medina a Trome, enfatizando que su cercanía previa con Jessica Newton le permitió tener una perspectiva informada sobre los hechos.

Magaly Medina además subrayó que no pretendía tomar partido ni defender a nadie que haya actuado mal, sino simplemente exponer la verdad desde su rol periodístico. “Sería terrible de mi parte defender a alguien que se portó mal con ella, entonces no sería profesional de mi parte desconocer cómo se dieron esos acontecimientos”, indicó.

No hay reconciliación con Jessica Newton

La conductora de ATV fue tajante al descartar cualquier intención de reconciliarse con Jessica Newton, a pesar del gesto de defensa pública que realizó. “El hecho de que no seamos amigas no significa que me voy a poner en el otro extremo de la vereda y jurarme su enemiga, eso lo dejo para la gente que no tiene nobleza en su corazón”, expresó Medina.

Finalmente, explicó que mantiene distancia emocional y que su intervención fue estrictamente periodístico. “Todo ha sido de manera profesional y ahí lo dejamos, esto no ha sido un intento de acercamiento”, concluyó.

