Magaly Medina comparó al productor de Maju Mantilla con su esposo usando una mordaz analogía de cuento de hadas: “Primero besó al príncipe y luego al sapo”, cuestionando abiertamente qué le habría visto la conductora a Christian Rodríguez, quien además sería solo productor ejecutivo y no el general del programa de Latina. La ‘Urraca‘ ironizó sobre la situación, señalando que “el sapo no se convirtió en príncipe” y que ni siquiera este escándalo ha servido para mejorar el rating del espacio, al que calificó como el “Titanic” que se hunde diariamente.

La crítica se extendió hacia la productora general del programa, a quien Medina responsabilizó directamente del bajo rating, sugiriendo que debería ser cambiada por no servir para el cargo o, en su defecto, mover al “productor ejecutivo” involucrado en el affair. Finalmente, la conductora estableció una drástica comparación física entre Gustavo Salcedo, esposo de Mantilla, con “cuerpo esculpido”, y Rodríguez, reforzando su cuestionamiento sobre las elecciones sentimentales de la exreina de belleza.

