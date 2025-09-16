Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al aparecer públicamente junto a su hijo Gianmarco Mendoza, con quien rara vez se deja ver en redes sociales o eventos públicos. El reencuentro se dio en Lima durante el fin de semana, en una reunión familiar organizada para celebrar el cumpleaños de su madre, según reveló el periodista Jhon Cano.

En las imágenes compartidas, se puede ver a Magaly posando junto a Gianmarco, su hermano Jimmy y su sobrino, en lo que parece ser una íntima celebración. La presencia de Gianmarco llamó especialmente la atención, ya que el joven ha optado por mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática que rodea a su madre.

Gianmarco Mendoza, el hijo que eligió la privacidad

A lo largo de los años, Magaly Medina ha hablado en contadas ocasiones sobre su hijo, destacando su decisión de vivir fuera del país y mantenerse al margen del mundo del espectáculo. En entrevistas anteriores, ha mencionado que Gianmarco Mendoza es “inteligente, culto y reservado”, y que respeta profundamente su deseo de anonimato.

Durante una conversación con Beto Ortiz, Magaly confesó que su embarazo fue una etapa difícil marcada por la presión social y la falta de apoyo. “Me casé por el qué dirán, fue un error. Se lo he contado a mi hijo desde que tuvo uso de razón”, reveló, mostrando la evolución de su vínculo con Gianmarco desde la sinceridad y el respeto mutuo.

Un reencuentro que emociona y humaniza

La aparición de Gianmarco en Lima no solo sorprendió a los seguidores de Magaly, sino que también generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos destacaron el valor de los momentos familiares y la importancia de reconectar con los seres queridos, especialmente en fechas significativas como el cumpleaños de una madre.

Aunque Magaly Medina no compartió detalles del encuentro en sus propias redes, las imágenes difundidas por el programa y los comentarios del periodista Jhon Cano confirmaron que se trató de un momento especial para la conductora, quien rara vez expone su vida privada con tanta apertura.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO