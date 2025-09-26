Magaly Medina confirma que Gustavo Salcedo agredió a productor vinculado con Maju Mantilla. La conductora de “Magaly TV La Firme” calificó el hecho como un acto de violencia “deplorable” que “casi termina en tragedia”, según relató en su programa. Detalló que el esposo de la ex Miss Mundo, primero chocó su auto contra el vehículo de Christian Rodríguez, quien fuera productor de la modelo, y luego procedió a golpearlo físicamente.

El ataque, que dejó un “corte fuerte en la cabeza” de Rodríguez, fue tan severo que se evidenció con “rastros de sangre” en la vereda, imágenes que el medio posee en su poder. El productor, quien se encontraba en el estudio de sus abogados al relatar lo sucedido, afirmó ser víctima de acoso y amenazas constantes por parte de Salcedo, lo que lo llevó a denunciar no solo esta agresión, sino también anteriores.

