Magaly Medina criticó duramente al abogado Javier Muñoz Manayay por exponer en televisión la identidad de su patrocinada, quien acusa a Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, de violación sexual. En una reciente entrevista, el letrado hizo que leyeran parte de la documentación, revelando públicamente a la supuesta agraviada.

“El abogado de la parte acusadora, que prohíbe a todos hablar de la identidad que no se puede revelar el nombre de la identidad de la presunta víctima agraviada, hizo algo increíble esta tarde en el programa que conducía Gigi Mitre. (…) Hizo algo que ningún medio de comunicación hizo”, inició señalando Magaly Medina.

En ese sentido, recalcó lo respetuosos que han sido, tanto ella como sus colegas, en mantener en reserva la identidad de la denunciante. “Nosotros nunca mencionamos el nombre de la supuesta víctima. Creo que en eso toda la prensa se solidarizó con Farfán, y no dijo absolutamente nada. Todos fuimos respetuosos, finos, elegantes y nos quedamos callados sobre esos hechos luctuosos”, agregó.

Finalmente, sobre la actitud del letrado, señaló: “Este abogado se sentó ahí y hablo de detalles que nadie, en ningún medio de comunicación, había dado a conocer. (…) En la parte que lee, obviamente se señalaba la identidad de la supuesta víctima o sea el mismo abogado que defiende a la víctima la expuso en un programa de televisión. Yo que Farfán lo despido”.

