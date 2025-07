Magaly Medina no dudó en opinar sobre el reciente video donde Christian Cueva y Pamela Franco aparecen juntos en la cama, mostrando su relación públicamente. La ‘urraca’ cuestionó la exposición de la pareja y criticó duramente la actitud del futbolista respecto a sus responsabilidades familiares.

“Se graban en la cama como para decirle a todos que están felices, contentos, que son compañeros, un equipo, cómplices. Muestran su vida privada. Tu cama es el sitio más privado de tu casa. (…) Él aparece con el torso desnudo y ella en lencería”, expresó la periodista en su programa.

La conductora fue enfática al señalar que, al mostrarse así, la pareja no puede quejarse si luego se les pregunta por su vida personal. Medina recalcó que ambos aparecen “semi-calatos en una cama” y que, al exponer su intimidad, deben asumir las consecuencias mediáticas.

Además, Medina criticó la falta de empatía de ambos con los hijos de Cueva, cuestionando que el futbolista no cumpla con sus obligaciones paternas. “No basta con decir ‘yo soy buen padre’, un buen padre lo demuestra con hechos, no con palabras”, sentenció la conductora.

Magaly Medina cuestiona la “legalización” de la relación

La periodista también ironizó sobre la situación actual de Pamela Franco, sugiriendo que para la cantante, pasar de ser la amante a la pareja oficial de Cueva es “un sueño cumplido”. Según Medina, Franco estaría feliz con esta “legalización”, sin importar la situación profesional o familiar del futbolista.

“Te amo mi examante debería decirle, te amo mi exclandestina por tantos años. (…) Que ahora esta que fue su amante se haya convertido en su pareja oficial seguramente debe ser el sueño de Pamela Franco. Debe sentir que la legalizaron después de tanto y ella está feliz con esa legalización”, declaró.

Medina agregó que Franco vive “en una realidad diferente”, ajena a los pedidos de los hijos de Cueva y a los problemas legales que enfrenta el deportista. “No le importa si él tiene una carrera de pelotero en declive, no le importa si no le pasa a sus hijos. (…) Ella no es empática con lo que unos niños están pidiendo, ninguno de los dos”, agregó.

