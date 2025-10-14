Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la ruptura entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa. La ‘urraca’ contó que la misma salsera le había contado que ya no vivía con el bailarín pero que seguían juntos, por lo que no cree que hayan terminado por las imágenes de él bailando con otra mujer.

“Yo no creo que este bailceito detonara el rompimiento de la relación, una relación no se rompe por eso. (…) Evidentemente ahí él no estaba respetando nada, él ya bailaba y hacía una vida de soltero y ella hace tiempo está haciendo esta gira en Estados Unidos. (…) Ellos incluso habían dejado de vivir juntos, eso es algo que la misma Daniela me lo había comentado”, contó.

Sin embargo, sí criticó la forma cómo Waldir Felipa declaró el fin de su relación con Daniela Darcourt y calificó su declaración como “ruda”. “Un poquito malagradecido. Yo no entiendo cómo Daniela, siendo una mujer tan talentosa y con tanto brillo, a veces no logra vincularse con alguien que realmente esté a su altura. (…) Quienes vemos su talento, su sencillez y calidez humana, quisieramos que encontrara que realmente apreciara quien es”, agregó.

Finalmente, aconsejó a la salsera “creerse lo que es y valorarse”. “No voy a decir que este bailarín no está a su nivel, pero Daniela Dacourt es un nombre ya famoso en nuestro medio, es una persona que indudablemente tiene mucho más trayectoria que Waldir Felipa. Creo que ella tiene que mirarse al espejo y decir lo grande, talentosa y buena que es y que se merece lo mejor del mundo”, indicó.

