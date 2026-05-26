La conductora Magaly Medina recordó la demanda por difamación que le interpuso Nadeska Widausky y que el Poder Judicial falló a favor de la hoy requerida por Interpol en Bélgica.

Medina Vela calificó el fallo como “cosa increíble” porque solo informó sobre los escándalos públicos de la bailarina. “Cosa increíble, nunca la vi, nunca dije ella es tal por cual, no, nada. Solamente dije ella estaría vinculada porque fueron públicos sus escándalos”, comentó la “Urraca”.

¿Por qué Magaly Medina debía pagarle 30 mil soles a Nadeska Widausky?

Magaly Medina reveló que, increíblemente, dos salas judiciales fallaron a favor de Nadeska Widausky entre 2023 y 2024.

La conductora de Magaly TV La Firme explicó que la bailarina ya vivía en Bélgica mientras el caso se resolvía en Perú y que el Poder Judicial ordenó pagar 30 mil soles a Nadeska Widausky por algo que, según Magaly, no dijo ni hizo.

La “bataclana” que adoptó el insulto como símbolo

Medina Vela recordó que Nadeska Widausky se ofendía cuando la llamaban “bataclana”, pero luego adoptó el término en sus redes sociales como en tik tok.

En sus videos, la bailarina saludaba a sus seguidores diciendo “Hola, bataclanas, ¿cómo están?” comentó la “Urraca”.

El pasado policial y el actual requerimiento de Interpol

Magaly Medina recordó que Nadeska Widausky estuvo vinculada a escándalos policiales, incluso cuando asesinaron a una figura del mundo delincuencial en Perú.

En ese entonces, la periodista la entrevistó en la clandestinidad porque la bailarina temía por su vida tras el asesinato de un amigo.

Ahora, en 2026, Bélgica y la Interpol buscan a Nadeska Widausky por su presunta vinculación con una red criminal dedicada a la trata de personas, tráfico de drogas, extorsión, chantaje y explotación de personas en estado de vulnerabilidad.

Según la “Urraca”, la bailarina nunca contó de dónde provenía su estilo de vida de lujos, solo mostraba fajos de euros en sus redes sociales.