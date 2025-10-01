Magaly Medina contradijo la versión que Gustavo Salcedo viene circulando al afirmar que no había agredido antes al exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez. La conductora de ATV se refirió al tema en su programa.

“A mí no me gusta la gente que miente con una frialdad bárbara, porque si mientes en esto, puedes mentir en muchas otras cosas”, señaló Magaly Medina en referencia a Gustavo Salcedo, quien se reunió con ella para contarle y mostrarle pruebas de la infidelidad de su esposa.

Cómo se sabe, en su denuncia policial, el exproductor de Maju Mantilla afirma que Gustavo Salcedo lo golpeó en una ocasión anterior cuando hacía ejercicio en Miraflores. Sin embargo, este episodio de agresión ha sido negado recientemente por la expareja de Maju.

Según contó la conductora de ‘Magaly TV, la firme’, el mismo Gustavo Salcedo le contó en dicha reunión sobre la anterior agresión a Christian Rodríguez. “Siempre tengo mi backup, siempre me preparo. Acuérdense que hago esto hace muchos años. Así que si él dice que no me lo contó, mentira, yo sí tengo forma de probarlo”, afirmó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO