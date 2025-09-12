Magaly Medina hizo un ferviente llamado a todos los peruanos para que voten por el pan con chicharrón en el concurso del streamer Ibai Llanos, argumentando que este “trofeo no se nos puede escapar” y que el país necesita abrazar un triunfo ante la falta de logros deportivos recientes. La ‘Urraca‘, quien inicialmente se había negado a participar, confesó que su “corazoncito peruano” la llevó a cambiar de opinión y sumarse a esta campaña que ha logrado unir a los comensales nacionales.

Magaly explicó que apoyar al sándwich bandera es una forma de respaldar a los emprendedores gastronómicos que dependen de este plato para salir adelante, especialmente cuando las arepas venezolanas aparecen como fuerte competidora. Medina, pidiendo disculpas a sus seguidores venezolanos, fue categórica al afirmar que “no hay punto de comparación” entre ambos platos, convocando a una movilización masiva en todas las redes sociales para asegurar la victoria.

