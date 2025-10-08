Magaly Medina revela en su programa que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, le contó a su reportero cómo George Slebi le pidió disculpas. Salcedo, quien afirma haberse enterado de todos los pormenores de la infidelidad de su esposa, le mostró imágenes en su teléfono que narran la historia, las cuales probarían el romance entre la exreina de belleza y el actor. Esta situación, que según su versión “se le había escapado de las manos” al intérprete colombiano, se habría originado en el 2018, cuando Mantilla y Slebi interpretaban a una pareja de amantes con una química que traspasaba la pantalla.

El empresario, quien según Medina tiene una buena opinión de Slebi tras la disculpa, relató paso a paso cómo descubrió y cuadró la información sobre el affaire. El exdeportista no solo confirmó la historia a la prensa, sino que también proporcionó los detalles que estaba investigando, ofreciendo así lo que considera la prueba definitiva de una relación que ha generado gran expectación.

