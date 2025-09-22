Magaly Medina fue una de las invitadas especiales al espectáculo de Hablando Huevadas en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel. La periodista llegó a París el 18 de septiembre junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y su presencia no pasó desapercibida: fue recibida con aplausos, gritos y celulares en alto por parte del público peruano residente en Europa.

“París es una ciudad que adoro, se respira amor. Para nosotros cada viaje es reencontrarnos y una nueva luna de miel”, comentó la popular ‘Urraca‘ en una entrevista posterior, destacando que el viaje no solo fue para disfrutar del humor peruano en tierras francesas, sino también para reconectar con su pareja en un entorno romántico.

Un espectáculo histórico y una revelación inesperada

El show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza marcó un hito en la comedia peruana al convertirse en el primero realizado por artistas nacionales dentro de la Torre Eiffel. Magaly Medina, quien había recibido una invitación pública por parte de los comediantes, cumplió su palabra y se convirtió en testigo de una noche inolvidable.

Durante la presentación, Ricardo Mendoza sorprendió al anunciar que será padre junto a su pareja Katya Mosquera. Magaly confirmó la noticia en declaraciones posteriores, asegurando que no le sorprendió, ya que el comediante ha demostrado ser un gran padrastro y que el embarazo fue recibido con alegría por ambos.

“Ricardo cuando conoció al hijo de Katia se convirtió en un padre increíble, era natural que ellos desearan darle un hermanito. Los conocí a ambos recién ayer, jamás había hablado con ellos. También conocí a Melissa, la esposa de Jorge“, señaló Magaly Medina.

Magaly y Alfredo: complicidad en Europa

La pareja aprovechó su estadía en París para recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía local y compartir momentos íntimos lejos del ruido mediático. Sin embargo, no pudo evitar ser el centro de atención de todos los peruanos que viven en Francia o que estaban de visita por el show de los humoristas.

“Los peruanos fuera del país me quieren mucho y eso me emociona bastante. Traté de pasar algo inadvertida para no robarles el show a los ahijados“, confirmó Magaly Medina.

