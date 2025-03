Magaly Medina sorprendió a sus fans al compartir varias fotografías suyas en bikini en redes sociales. La ‘urraca’ acaba de cumplir 62 años este 31 de marzo y ha demostrado cómo el llevar una vida saludable hace que pueda lucir una figura envidiable.

“A solo unas horas de mi cumpleaños, me encuentro plena y dichosa viviendo con prisa sin mirar atrás y sin pedir permiso, porque no sé cuánto de ruta me queda por recorrer. Amo mi vida tal y como está ahora, adoro mis heridas de mil batallas y beso mis cicatrices. Pero sobre todo, agradezco a quienes hoy incondicionalmente me dan su amor y amistad”, escribió Magaly Medina en Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar, los fans de la ‘urraca’ la felicitaron por su espectacular figura. “¡Magaly! Estás superregia, tu piel se ve lozana, con brillo, bien formado y cuidado. No hay arrugas a simple vista. ¡Adóptame!”, comentó una seguidora. “¡Divina! Ya quisiéramos todas llegar así de regias a tu edad, toda mi admiración como periodista y mujer”, agregó otra.

Magaly Medina cumple 62 años

Magaly Medina además compartió un post para celebrar sus 62 años. “Amo la vida, no puedo negarlo. Aún en los días grises, aún en los días sin sol, aún en las madrugadas de insomnio. Debe ser por eso que no me gustan las fiestas de cumpleaños, porque me recuerdan que el tiempo no se puede detener. Yo celebro haciendo memorias, viviendo momentos felices, atrapando sueños, riendo mucho y abrazando fuerte. ¡Feliz cumpleaños a mí”, escribió.

