Magaly Medina respondió con firmeza a las amenazas legales de Álvaro Paz de la Barra, quien aseguró que buscará enviarla a prisión por abordar temas relacionados con su vida personal y la de su esposa, Sofía Franco. En su programa, la ‘urraca’ defendió su trayectoria y retó públicamente al exalcalde por decir que ella y su esposo tienen “mucho rabo de paja”.

“Si estuvo presa una vez, va a estar presa nuevamente porque ha cometido muchos errores y está debidamente documentado”, declaró. Además, agregó: “Ella tiene mucho rabo de paja y también su esposo, así que tenga mucho cuidadito. Tranquila nomás ella, tranquilita, tranquilita. Ella está más para allá que para acá, tiene que caminar por la sombrita”.

Lejos de amedrentarse, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ respondió en vivo. “Yo no me llamo Sofía Franco, me llamo Magaly Medina. Yo hago esto hace muchos años le guste o no a la gente”, afirmó. La conductora sostuvo que no tiene “rabo de paja” y retó a Paz de la Barra a presentar pruebas: “Demuestra que tengo rabo de paja, ¿dónde está mi rabo de paja? Yo he hecho una carrera decente en televisión”.

Medina también subrayó que no debe favores políticos ni ha estado involucrada en actos de corrupción. “Yo no recibo dinero bajo la mesa y en mi familia no hay corruptos. No puede meter a gente que no está expuesta en televisión, la expuesta soy yo”, sentenció, dejando claro que no permitirá que se manche su reputación sin fundamentos.

Magaly desafía y defiende su trayectoria

Magaly Medina dejó en claro que no se dejará intimidar por amenazas legales ni comentarios que busquen desacreditarla. “No me interesa complacer a uno u otro. A mí los candidatos me llegan y me valen”, afirmó, reafirmando su postura crítica y su compromiso con el periodismo de espectáculos.

La periodista también advirtió que podría tomar acciones legales contra Paz de la Barra por las inexactitudes y acusaciones vertidas en su contra. “Creo que la que debería demandarlo soy yo”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de una batalla legal si las amenazas persisten.

