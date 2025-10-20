Magaly Medina ‘parchó’ a Gustavo Salcedo por decir que los audios son editados, calificando su actitud como “una inmadurez increíble”. La conductora de “Magaly TV La Firme” respondió a las declaraciones que el exdeportista dio en el programa ‘Amor y Fuego’, donde apareció como una persona tranquila muy diferente a quien agredió al productor Christian Rodríguez. Medina cuestionó que Salcedo afirme no haber evaluado las consecuencias de mostrar los chats privados de su expareja Maju Mantilla, cuando él mismo tocó puertas en diversos medios para difundirlos, una contradicción que la presentadora no pasó por alto.

La ‘Urraca‘ reveló que solo decidió publicar los audios que tenía en su poder cuando vio la imagen violenta de Salcedo agrediendo al productor frente a su hijo, grabaciones que obtiene por seguridad en sus entrevistas.

