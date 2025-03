Juan Ichazo se enlazó telefónicamente con Magaly Medina para responder a las acusaciones de su ex Johana Cubillas, quien se encontraba en vivo. Durante la conversación, la ‘urraca’ aconsejó a la expareja y se pronunció sobre las confesiones de Macarena Vélez en el sillón rojo.

“Y tú, Johana, ya olvídate de este hombre, así se siente en cincuenta programas, ya no es tu problema y, Juan, tampoco es tu problema con quien se mete ella, así sea con un delincuente ranqueado, no es tu problema. A ella no le gusta a Macarena y tiene que soplárselo”, opinó la ‘urraca’.

Juan Ichazo intentó defender a Macarena Vélez, asegurando que no tiene los antecedentes del nuevo galán de Johana Cubillas. “La muchacha es la más escandalosa de este país, ¿tú crees que por sentarse en ‘El valor de la verdad’ a victimizarse ahí, ya Macarena es santa de los altares? No te pases pues, ¿eres ingenuo o qué?”, le respondió Magaly Medina.

Asimismo, sobre la adicción al alcohol que tendría Macarena Vélez, agregó: “Ese es un problema bien grave y la persona que acepta estar con un alcohólico o con una alcohólica, también tiene un problema lógicamente. Cuando uno es tóxico, hace match con gente tóxica”.

