Maryjane Ramírez, ex de Greg Michel, se encuentra en Dubái con una amiga y jura que son la “nueva generación de embajadoras”. La modelo se enlazó con Magaly Medina y confesó que llegó al país árabe gracias a un ‘sugar daddy’, por lo que la ‘urraca’ no dudó en cuestionar sus decisiones.

“No nos tomes el pelo. Tú sabes bien que esa es una forma de prostitución, ¿no? Eso de disfrazar con la palabrita de ‘sugar’. Tú le das sexo y ellos te dan gustos caros, ese es el trato”, le dijo Magaly Medina. “No lo es porque yo estoy saliendo con él. Soy bien sincera, a mí me gustan mayores “, respondió.

Según Maryjane, la persona que la llevó a Dubái habla italiano y es muy “respetuoso”. “Ni siquiera (hemos tenido) sexo. ¿Sabes cómo hago yo? (…) Él me da mi espacio y entiende, es un hombre respetuoso, caballeroso y lindo. Yo, con un piquito de media luna, le hago ver el cielo”, agregó.

Magaly Medina cuestiona viaje de Maryjane

Tras sus declaracviones, Magaly Medina no ocultó su desacuerdo y optó por terminar la entrevista. “Ya todos hemos entendido a lo que te dedicas, ha quedado muy claro. Supongo que su familia recién se estará enterando o ya lo sabrá porque ella lo cuenta tan suelta de huesos como si eso fuera un logro”, dijo.

Además, invitó a reflexionar sobre el tema. “Como Maryjane hay muchísimas chicas que piensan que su belleza es un capital, que con eso pueden salir de pobres, que con eso se pueden dar todos los lujos que siempre soñaron, pero tengan en cuenta que eso aquí y en la China, en esta época y en las anteriores, se llama prostitución”, indicó.

