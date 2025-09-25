Magaly Medina se pronunció sobre la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y expresó su particular preocupación por Doña Martha, madre de la modelo peruana. En su programa, la ‘urraca’ ironizó sobre el impacto que el fin de la relación pudo haber tenido en la madre de a modelo.

“Lo que a mí más me preocupa es, ¿habrá dado un soponcio (desmayo) a la Martita? Porque ella ya se alucinaba la suegra de América, la suegra de Argentina. Era el único logro de su vida de la señora. Pobrecita, debe estar bien deprimida”, indicó.

Magaly agregó que Doña Martha siempre mostró una ilusión muy fuerte con la relación de su hija con Tinelli, e incluso llegó a defenderlo en programas de farándula ante las críticas. Este comentario se dio tras el anuncio oficial de Tinelli confirmando el fin de su relación con la modelo, y refleja el humor ácido con que Magaly aborda los temas de farándula en vivo.

La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa en vivo durante su programa de streaming “Estamos de Paso” el 24 de septiembre de 2025. Al inicio del espacio, el conductor dijo:

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”.

Tinelli expresó también sus sentimientos sobre el fin de la relación y el cariño que aún mantiene por la modelo peruana: “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien. (…) Le mando un beso gigante. La verdad que el amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar”.

El conductor no dio detalles sobre las razones de la separación, pero dejó claro que el ciclo terminó en buenos términos. “Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos”, añadió.

