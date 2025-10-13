Magaly Medina queda en shock al ver los ‘retoquitos’ de Mauricio Diez Canseco, afirmando sin rodeos que “eso es deformarse la cara”. La ‘Urraca’ cuestionó abiertamente los drásticos cambios en el rostro del empresario, conocido como ‘Brad Pizza‘, quien apareció en su programa con una apariencia notablemente alterada. Medina, analizando las imágenes, sugirió que seguramente se sometió a un lifting facial que, aunque le quitó años, terminó por desfigurar sus ojos y cambiar completamente su expresión, dudando abiertamente de la calidad del procedimiento estético al que se habría sometido el popular animador.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ fue más allá al recomendar que Diez Canseco debería “demandar al cirujano plástico” responsable, pues consideró que el resultado final constituye un daño a su físico. La presentadora reflexionó sobre cómo alguien puede tolerar que le cambien la expresión del rostro de manera tan radical, afirmando que “mejor estaba con los cachetes caídos” antes que aceptar una operación que lo deformara.

