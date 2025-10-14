Magaly Medina recuerda la denuncia de la ex de Álvaro Rod que hizo que cambie “la imagen que tenía de él”, cuando su expareja de mucho tiempo, expuso las supuestas infidelidades del cantante en televisión nacional. La mujer reveló un drama personal donde contó que Rod la convenció de irse a casa de su madre, para luego descubrir en su vivienda preservativos que evidenciarían sus engaños con otras mujeres. Este testimonio, que mostraba al “último romántico” de la salsa peruana como un hombre infiel, desdibujó completamente la figura pública del compositor ante sus seguidores.

La denuncia afectó irreversiblemente la carrera de Álvaro Rod, quien antes del escándalo era reconocido como autor de canciones románticas que interpretaban grandes cantantes. Magaly Medina confiesa que su propia percepción sobre el artista “cambió por completo”, al igual que la de muchos espectadores que dejaron de verlo con la misma simpatía, lo que explica por qué el salsero nunca recuperó la preponderancia que tenía en la farándula peruana antes de esta controversia que marcó su declive profesional.

