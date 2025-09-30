Magaly Medina responde con firmeza a Gustavo Salcedo tras recibir una carta notarial, que el esposo de Maju Mantilla le envió para advertirle sobre posibles publicaciones en su programa. La conductora exhibió el documento en cámara, señalando que carecía de sello y firma de un notario, lo que según ella la lleva a pensar que “es una carta que él escribió en la computadora de su casa”. Frente a esta situación, Medina fue clara al afirmar: “No me gusta que me amenacen”.

Magaly Medina también destacó que, de publicarse un reportaje sobre el caso, sería el denunciante quien debería explicar sus acusaciones, ya que ella cuenta con respaldo legal. “No me gusta que me ataranten”, afirmó, dejando claro que no tolerará presiones.

