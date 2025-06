Durante la última emisión de su programa, ‘Magaly Tv la Firme’, Magaly Medina lanzó una propuesta que dejó boquiabiertos a sus famosos “urracos”. Tras el reciente reconocimiento de Maido como el mejor restaurante del mundo según el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2025, su equipo le pidió una cena de celebración. Lejos de rechazar la idea, la conductora aceptó… pero con una condición que solo ella podría imaginar.

“Háganse una y yo los llevo”, dijo entre risas, refiriéndose a un ampay de alto impacto, como el recordado caso de Christian Domínguez. La promesa fue clara: si su equipo consigue una primicia de ese calibre, la cena en Maido será una realidad.

Ampay o nada: la condición de la ‘Urraca’

La periodista no solo puso el listón alto, sino que también apeló al espíritu competitivo de su equipo. “A ver si me ayudan a conservar el rating hasta fin de año”, añadió, dejando claro que el reto no es solo gastronómico, sino también televisivo. El equipo, entusiasmado, aseguró que ya tienen algo entre manos para este lunes.

Maido: el templo de la fusión peruano-japonesa

Ubicado en Miraflores y liderado por el chef Mitsuharu Tsumura, Maido ha conquistado paladares de todo el mundo con su propuesta nikkei. Su reciente coronación como el mejor restaurante del planeta ha puesto nuevamente a la gastronomía peruana en lo más alto.

Una reserva difícil, una promesa aún más difícil

Con listas de espera de hasta tres meses, conseguir una mesa en Maido no es tarea fácil. Pero Magaly Medina, fiel a su estilo, no se dejó intimidar por eso. “Con gusto los llevo”, afirmó, aunque también advirtió que necesita “prepararse económicamente” para semejante gasto.

¿Se viene el ampay del año?

Los seguidores del programa ya especulan sobre cuál será el próximo escándalo que podría ganarse una cena en Maido. ¿Será una infidelidad, una traición entre famosos o algo completamente inesperado? Lo cierto es que la producción está más motivada que nunca.

Magaly, siempre Magaly

Una vez más, la ‘Urraca’ demuestra que sabe cómo mantener a su audiencia enganchada. Entre retos, ironías y promesas con sabor a sushi, Magaly Medina vuelve a ser noticia. Y esta vez, con un menú de lujo como recompensa.