Magaly Medina revela el futuro de María Pía Copello en su programa, confirmando que la conductora no estará más la próxima semana en “Mande quien Mande” de América Televisión. La ‘Urraca‘ aseguró haberse enterado de movimientos internos en el canal competidor, señalando que aunque las noticias “todavía no son claras”, existen señales evidentes como la publicación que Copello hizo en TikTok mostrando una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece abrazada con sus compañeros Mario Hart y Carlos Vílchez de niños, acompañada del mensaje: “no importa lo que el futuro nos separe, nuestra amistad es para siempre”.

Magaly explicó que este gesto no sería un simple adiós sino “un hasta siempre”, basándose en información obtenida sobre la salida de Copello del programa del mediodía. Entre los posibles reemplazos, Medina mencionó a Laura Huarcayo y a Maricarmen Marín, quien anteriormente acompañaba a Katia Palma, aunque cuestionó su capacidad para llenar el vacío que dejaría la popular conductora.

