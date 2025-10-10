Magaly Medina revela por qué expuso los audios bomba de Gustavo Salcedo, argumentando que “la violencia no se justifica” bajo ninguna circunstancia, una decisión que tomó tras la agresión del esposo de Maju Mantilla hacia el productor Christian Rodríguez. La ‘Urraca‘ explicó en su programa que, aunque inicialmente consideró que éticamente esas conversaciones grabadas “no tenía por qué salir”, el hecho violento cambió su perspectiva por completo. Medina sostuvo que, después de “esta actitud tan violenta”, su deber como comunicadora era contribuir con la justicia.

La conductora enfatizó que Gustavo Salcedo constantemente minimizaba sus actos, refiriéndose a la golpiza como “un toquecito” o “una cosa sin importancia”, una postura que ella considera inaceptable. Fue esta negación repetida y la banalización de la violencia lo que finalmente la impulsó a hacer públicos los audios bomba, con el firme convencimiento de que este tipo de conductas no pueden ser toleradas, “venga de quien vengan”.

