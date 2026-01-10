Magaly Medina salió al frente para responder a las burlas que ha recibido en redes sociales luego de someterse a una cirugía facial en Argentina. La conductora de televisión precisó que las imágenes que decidió mostrar públicamente forman parte del proceso de recuperación y no representan el resultado final de la operación.

Asimismo, contó que la intervención fue extensa y compleja, y que, aunque ya se encuentra en su casa recuperándose, aún atraviesa momentos difíciles debido a las secuelas físicas de la operación. En ese contexto, remarcó que su apariencia actual es parte normal del proceso y pidió no adelantar juicios sobre los resultados.

“Este no es el rostro con el que voy a quedar”

La ‘urraca’ se refirió directamente a los comentarios burlones que la compararon con personajes del espectáculo y afirmó que responden al desconocimiento sobre este tipo de procedimientos. “Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil”, explicó a Trome.

Asimismo, detalló que aún presenta inflamación y puntos visibles, por lo que pidió paciencia antes de evaluar los resultados. “Todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel. Este no es el rostro con el que voy a quedar. Este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”, precisó.

Una cirugía exclusiva y un proceso que continúa

Magaly Medina reveló que el procedimiento al que se sometió es un lifting facial de técnica ‘deep plane’, muy utilizado entre misses y celebridades internacionales. “Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashians. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación”, señaló, al explicar por qué decidió realizarse la intervención en el extranjero.

Finalmente, contó que aún permanece en Argentina cumpliendo con su recuperación y tratamientos complementarios. “Sí, son seis sesiones de cámara hiperbárica en total. Hoy sacaron los primeros puntos y el 20 de enero me retirarán los últimos”, indicó, además de destacar el apoyo constante de su esposo durante este proceso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO