Magaly Medina se indigna al ver cómo agarran de lorna a ‘La Mackyna‘ en ‘La casa de la comedia’, un personaje que, según la conductora, es uno de los más queridos en su programa y que incluso se dio a conocer allí. ‘La Mackyna’ es un entrenador de gimnasio muy conocido por haber trabajado durante años con Christian Domínguez y por hablar sin tapujos sobre su uso de anabólicos, algo que nunca ha negado. Sin embargo, en el elenco de la comedia, su rol ha derivado en ser el blanco constante de las burlas.

La ‘Urraca‘ destacó que, detrás de su imagen muscular, ‘La Mackyna’ tiene un corazón de oro, un hombre solidario que cada Navidad lleva juguetes al barrio donde creció. Esta faceta humana contrasta con el tratamiento que recibe en pantalla, donde lo toman excesivamente del pelo.

