Magaly Medina se solidarizó con Natalia Salas enviándole un “superabrazo” mientras la actriz enfrenta una recurrencia de su cáncer. La conductora de “Magaly TV La Firme” reflexionó sobre cómo un diagnóstico médico puede cambiar radicalmente nuestros proyectos, refiriéndose al caso de la artista, quien debe someterse nuevamente a quimioterapia mientras prepara su boda del 15 de noviembre. Medina destacó que Salas, conocida por su actitud positiva y su carácter alegre, nunca ha permitido que la depresión se apodere de ella, lo que según los especialistas es crucial para mantener las defensas altas durante el tratamiento.

Vea también: Natalia Salas aclara que seguirá con su boda pese al cáncer: “Con más ganas nos queremos casar”

La ‘Urraca‘ enfatizó que la actriz cumplirá su sueño de casarse con el amor de su vida, Sergio Coloma, manteniendo su espíritu en alto a pesar del desafío médico. Aprovechando esta situación, Medina recordó a todas las personas que han padecido cáncer realizarse chequeos periódicos cada tres o cuatro meses, citando a especialistas.

